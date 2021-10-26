Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i aldılar yerden yere vurdular 'oynama be kardeşim iki yüzlüsün!' Para kazanacağım diye linç yedi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i aldılar yerden yere vurdular 'oynama be kardeşim oynama!' Para kazanacağım diye linç yedi... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde, Aşk 101'deki partneri Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte rol alan Pınar Deniz şimdilerin en popüler isimlerinden de biri. Dizilerden gelen popülariteyle bir de reklam filmi kapan Pınar Deniz bu reklam filmi sonrasında ağır linç yedi ve iki yüzlülükle suçlandı. Pınar Deniz'in reklamda oynaması saçma bulununca sosyal medya birbirine girdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin'i canlandıran Pınar Deniz'in Tadelle reklamında oynaması saçma bulununca sosyal medya birbirine girdi.
Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaştığı Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.