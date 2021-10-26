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    • Magazin
    • 26.10.2021 10:34
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    • 26.10.2021 10:34
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    Merve Boluğur'dan önce siyahlar içinde yılan pozu sonrasında derin göğüs dekoltesi! Hızını alamayınca dört koldan saldırdı

    Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar yine olay yarattı.  Sosyal medya hesabında sık sık cesur paylaşımlarda bulunan oyuncudan bu kez Cadılar Bayramı paylaşım geldi hem de çift koldan. Geçtiğimiz günlerde yaptığı seksi göbek dansıyla olay yaratan Merve Boluğur bu kez de önce siyahlar içinde yılan emojili pozunu paylaştı. Sonrasında hızını alamayan Merve, Instagram'ının hikaye bölümünden derin göğüs dekolteli paylaşım yaptı. Merve Boluğur'un pozları sosyal medyada olay yarattı. İşte o kareler.

    Merve Boluğur’un son paylaşımı olay oldu!

    Merve Boluğur'dan önce siyahlar içinde yılan pozu sonrasında derin göğüs dekoltesi! Hızını alamayınca dört koldan saldırdı... Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Merve Boluğur, hem Instagram hesabından yaptığı hem de YouTube kanalında yayınladığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Boluğur son olarak, İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen siyah mini etekli pozunu hayranlarıyla paylaştı. Hızını alamayan Merve sonrasında hikaye bölümünden paylaşım yaptı.

    Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, son günlerde ise Instagram hesabından sık sık siyah kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşıyor.

        Geçtiğimiz günlerde eğlenmeye gittiği mekanda müzisyenlere eşlik ederek göbek atan Merve Boluğur, kıvrak hareketleriyle kendine hayran bırakmıştı.

        Güzel oyuncu bu defa arkada İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Siyah mini etekli kıyafetiyle poz veren Boluğur'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

            Boluğur sonrasında hikaye bölümünden bu fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ise hayranları "Halloween güzeline bakın", "Çok güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.

            2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.

            Öte yandan Boluğur, "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktarabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu" ifadelerini kullanmıştı.

                "ÖNEMLİ OLAN MALZEMEYİ ÖNE ÇIKARMAK"
                Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen oyuncu, "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak. Bunu sporla dengelemek...İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?" ifadelerini kullanmıştı.
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                Haberler Magazin Merve Boluğur'dan önce siyahlar içinde yılan pozu sonrasında derin göğüs dekoltesi! Hızını alamayınca dört koldan saldırdı
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