Hayatın dikenli yolları olur! Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı: Çekirge bir sıçradı ikinciye sıçrayamayacak

Heyecan dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisi 2. sezonuyla ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. Son bölümde Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilendi ve gelecek için umutlandı. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep oldu. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemekteydi. İlk fragmanın ardından Kardeşlerim 26. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu.

RADİKAL BİR KARAR ALDI

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır.