Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Açıklama geldi mi? EDHO 200. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

7. sezon ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek. Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağlamıştı. Peki, EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 200. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Fenomen dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair açıklama gelmedi.

İşte yeni sezon oyuncuları;