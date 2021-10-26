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    • Magazin
    • 26.10.2021 21:58
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    • 26.10.2021 21:58
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    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Açıklama geldi mi? EDHO 200. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni sezon fragmanında İlyas'a pusu kurulup kafasından vurulduğu sahne ve ardından Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde "İlyas'ımı öldürdüler" diyerek feryat etmesi seyircileri kahretmişti. İzleyiciler şimdi yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki, EDHO neden yok? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Açıklama geldi mi? EDHO 200. yeni bölüm neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler...

    EDHO yeni bölüm ne zaman?

    7. sezon ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek. Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağlamıştı. Peki, EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 200. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Fenomen dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair açıklama gelmedi.

    İşte yeni sezon oyuncuları;

    EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

    Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        200. BÖLÜM:

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

        İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

        Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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