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    • Magazin
    • 26.10.2021 20:52
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    • 26.10.2021 21:09
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    EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? 26 Ekim ATV yayın akışı neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?

    Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyordu. Ancak son anda dizinin yerine Baba Parası dizinin yayınlandığı görüldü. Yaşanan bu gelişme sonrası izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki, EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı? İşte 26 Ekim ATV yayın akışı!

    EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı, bitti mi? 26 Ekim ATV yayın akışı!

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bugün yayınlanacaktı. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. İzleyiciler şimdi dizinin neden yayınlanmadığına dair yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı, bitti mi? 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? İşte detaylar...

    EDHO FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Fenomen dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair açıklama gelmedi.

    İşte 26 Ekim ATV yayın akışı;

    26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

    19.00 atv Ana Haber
    20.00 Baba Parası

    EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        200. BÖLÜM:

        Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

            İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

            Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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            Haberler Magazin EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? 26 Ekim ATV yayın akışı neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?
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