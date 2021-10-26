EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? 26 Ekim ATV yayın akışı neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bugün yayınlanacaktı. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. İzleyiciler şimdi dizinin neden yayınlanmadığına dair yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı, bitti mi? 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? İşte detaylar...
EDHO FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Fenomen dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair açıklama gelmedi.
İşte 26 Ekim ATV yayın akışı;
26 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Baba Parası
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.