EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? 26 Ekim ATV yayın akışı neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bugün yayınlanacaktı. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. İzleyiciler şimdi dizinin neden yayınlanmadığına dair yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Peki, EDHO final mi yapacak, bitiyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı, bitti mi? 26 Ekim ATV yayın akışında neler var? İşte detaylar...

EDHO FİNAL Mİ YAPACAK, BİTİYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi merak ediliyor. Fenomen dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşması bekleniyordu. Ancak dizinin yerine Baba Parası yayınlandı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair açıklama gelmedi.

İşte 26 Ekim ATV yayın akışı;