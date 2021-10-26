EDHO bugün var mı, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezonla birlikte heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna dahil eden dizide bomba bir ayrılık yaşanacak. Peki, EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? İşte yeni sezona dair bilgiler...
EDHO BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu. Fenomen dizi 26 Ekim Salı yani bugün saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
İşte yeni sezon oyuncuları;
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.