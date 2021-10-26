EDHO bugün var mı, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler?

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezonla birlikte heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ondan fazla ünlü ismi kadrosuna dahil eden dizide bomba bir ayrılık yaşanacak. Peki, EDHO bu akşam var mı, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO yeni sezon oyuncuları kimler? İşte yeni sezona dair bilgiler...

EDHO BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu. Fenomen dizi 26 Ekim Salı yani bugün saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

İşte yeni sezon oyuncuları;