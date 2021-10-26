Danla Bilic'in sevgilisi kim? Youtube fenomeni Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Youtube kanalında yayınladığı makyaj videoları ile fenomen hale gelen isim özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin'in hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
DANLA BİLİC'İN YENİ SEVGİLİSİ YUSUF ENGİN KİMDİR?
Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'de 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimi gördü ve eğitimini 2010 yılında tamamlamdı. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başladı. Yaşına dair net bir bilgi olmasa da Engin'in 30'lu yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalar yürütüyor. Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından da biridir.
Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor. Genç iş insanı Rizelidir.
DANLA BİLİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.