Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler kanlı bıçaklı oldu! Berdan 'beni aldattı' dedi Fatoş 'illegal işlerini anlatırım' dedi... Türkücü Berdan Mardini'nin olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk itirafı gelmişti. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma aşamasındayken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Aylar sonra Berdan Mardini, 2. sayfa yayınına katıldı. Berdan Mardini'nin sözleri sonrası Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü.
Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile boşanma aşamasındayken iş adamı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz mart ayında iki çocuğunun annesinden boşanan Mardini, biten evliliği hakkında konuştu.
"EN BÜYÜK NAMUSSUZLUK VİCDANSIZLIK"
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Berdan Mardini, biten evliliği için "İyi insanlar size güzel anılar bırakır, kötü insanlar da iyi tecrübeler bırakır. Ne olursa hiçbir anlatmayacağımı her şeyi apacık ortada olduğunu söyledik. Çocuklarım büyüyor biri 11 biri 8 yaşında. Onlar için çok konuşmak istemedim. Zaten yargı sürecindeki bir olay. Çirkin bir konuda tekrar ben de mi çirkinleşeyim. Kendi örf ve adetime göre davranmaya devam ediyorum. Eski Berdan'la şu anki Berdan aynı değil. Namussuzluğu çıplaklık olarak görürdük. Ama şimdi bana göre en büyük namussuzluk vicdansızlık" dedi.