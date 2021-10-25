İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? Seda Sayan ile yaş farkı kaç?

Seda Sayan ile Ata Çağlayan arasında aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'dan 15 yaş küçük olduğu bilinen Ata Çağlayan'ın hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? İşte tüm merak edilenler!
ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.
Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir.