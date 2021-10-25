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    • Magazin
    • 25.10.2021 16:03
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    • 25.10.2021 16:03
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    İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? Seda Sayan ile yaş farkı kaç?

    Ünlü Şarkıcı Seda Sayan'ın aşk hayatı magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin geçtiğimiz gün Ortaköy'de bir mekanda beraber görüntülenmesinin arkasından Ata Çağlayan hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan’ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan’ın mesleği ne, nereli?

    Seda Sayan ile Ata Çağlayan arasında aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'dan 15 yaş küçük olduğu bilinen Ata Çağlayan'ın hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? İşte tüm merak edilenler!

    ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

    Ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir.

        Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

        Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir.

        Seda Sayan ve Ata Çağlayan arasında yaş farkı kaç?

        Seda Sayan ve sevgilisi Ata Çağlayan arasında 15 yaş farkı bulunuyor.
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        Haberler Magazin İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? Seda Sayan ile yaş farkı kaç?
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