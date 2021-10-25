İbrahim Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan'ın mesleği ne, nereli? Seda Sayan ile yaş farkı kaç?

Ayrıca; Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası Programlarının Tv Yapımcılığını ve Sunuculuğunu üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, Uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikler (eğitim seminerleri vs.) Dünya standartlarında düzenlemektedir.