Demet Özdemir 700 bin kişiyi kendinden geçirdi aman Demet aman! Acun Ilıcalı iddialarından sonra 'Allah Oğuzhan Koç şansı versin'... Dansçılık, amigoluk, yan roller derken o artık Türkiye'nin en çok konuşulan yıldızlarından biri. 29 yaşındaki Demet Özdemir nefes alsa olay yaratıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla 2021 başına damgasını vuran Demet Özdemir, bir yandan da Instagram paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurmayı başarıyor. İşte o paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Demet Özdemir'in son paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle sadece Türkiye değil; adını tüm dünyaya duyuran Demet Özdemir, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor.
Hem yaptığı işlerden hem de günlük hayatından paylaşımlar yapan Demet Özdemir, ip askılı badisiyle görenleri yakıp yıktı! İşte Demet Özdemir'den gelen şok paylaşım…
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Demet Özdemir, her hamlesiyle olay yaratıyor. Şimdilik kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel isim yoğun tempoda çalışmadan önce sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla sık sık vakit geçiriyor.
Sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşarak kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alıyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?