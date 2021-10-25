Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında fanatikleriyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. Peki, 25 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? İşte tüm merak edilenler!