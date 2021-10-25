Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında fanatikleriyle buluşan programda yarışmacılar yaptıkları yemekler ile yarışıyorlar. Peki, 25 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kim? İşte tüm merak edilenler!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 25 EKİM PUAN DURUMU NASIL?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olunca detayları haberimize ekleyeceğiz.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ekim - 29 Ekim yarışmacıları kimdir?
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olmaya devam eden Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasındaki yarışmacıları sabırsızlıkla bekleniyordu. Haftanın yeni yarışmacıları belli oldu. İşte o isimler;