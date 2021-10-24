Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayberk Pekcan’ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı?

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Pekcan, başlangıç seviyesinde herhangi bir belirti vermediğini ifade ederek hayranlarından dua istedi. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı? İşte tüm merak edilenler!
AYBERK PEKCAN'IN HASTALIĞI NEDİR? NE KANSERİNE YAKALANDI?
Oyuncu Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.
Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:
"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."
AYBERK PEKCAN KİMDİR?
Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970, Mersin doğumlu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.