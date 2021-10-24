Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayberk Pekcan’ın hastalığı nedir? Ne kanserine yakalandı?

AYBERK PEKCAN'IN HASTALIĞI NEDİR? NE KANSERİNE YAKALANDI?

Oyuncu Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."