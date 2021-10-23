Öyle ölmeyiz füze at! EDHO 200. bölüm 2. fragmanı: Sıkıştığı cendereden çıkıp hasmını yontacak

"Öyle ölmeyiz füze at!" dedirten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk fragmanında bomba sahneler var. Özellikle yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek. Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağladı. Seyirciler bu gelişmelerin akabininde EDHO 200. bölüm 2. fragmanını heyecanla bekliyor ancak henüz ilk fragman yayınlandı.

200. BÖLÜM KUTLAMASI

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.