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    • Magazin
    • 23.10.2021 17:00
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    • 23.10.2021 17:00
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    Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'tan olay olacak 3 transfer! Diriliş Ertuğrul'un Ural Bey'i ile Damla Colbay için hamle yapıldı

    atv ekranlarında bu sezon izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ural Bey karakteriyle çok konuşulan Kürşat Alnıaçık diziye katılan ilk isim olurken Damla Colbay ve Murat Han projeye imza atan isimler arasında. Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta Sare Türkmen karakteriyle izleyici karşısında olacak. Dizinin kasım ayında sete çıkacağı öğrenildi.

    Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt’tan olay olacak 3 transfer!

    Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'tan olay olacak 3 transfer! Diriliş Ertuğrul'un Ural Bey'i ile Damla Colbay için hamle yapıldı. Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi dikkat çeken ve milyonlar tarafından heyecanla izlenen dizilerin yapımcısı Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisi atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğün dizinin kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    GERİ SAYIM BAŞLADI

    Bu sezon atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor.

    Murat Koca ve Alper Erze'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ural Bey karakteriyle çok konuşulan Kürşat Alnıaçık diziye katılan ilk isim oldu.

    Ayrıca Damla Colbay ve Murat Han projeye imza atan isimler arasında yer alıyor.

        Geçen sezon Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Damla Colbay, Yalnız Kurt'ta Sare Türkmen karakteriyle izleyici karşısında olacak.

        DAMLA COLBAY KİMDİR?

        Damla Colbay 14 Ocak 1993, İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı.

        2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı.

            2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

            Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

            OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

            2014-2015 Kara Para Aşk Demet Demir Yardımcı Oyuncu
            2015-2016 Hayat Mucizelere Gebe İnci Temizyürek Başrol Oyuncusu
            2016-2017 İçerde Eylem Aydın Yardımcı Karakter
            2019 Zengin ve Yoksul Aysel Taştan Başrol Oyuncusu
            2019-2021 Hekimoğlu Zeynep Can Başrol Oyuncusu
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            Haberler Magazin Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'tan olay olacak 3 transfer! Diriliş Ertuğrul'un Ural Bey'i ile Damla Colbay için hamle yapıldı
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