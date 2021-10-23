Leyla ile Mecnun seti savaş alanı yüzüne telefon fırlattı yönetmeni patakladı! Acun Ilıcalı ha şutladı ha şutlayacak Exxen'de...

Leyla ile Mecnun dizisinde kaosa neden olan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında sosyal medyada oldukça ilginç ve sert yorumlar yapılıyor. İşte o yorumlardan bazıları:

-''Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunda erdal bakkal ile hiç bir araya gelmemelerinden şüphelenmiştim meğerse kavgalılarmış. Anlatılanlara göre sette çalışanlara kötü davrandığı için kimse sevmiyormuş bu adamı. Twitter'da falan aşırı duyarlı, insani tweetler atıyor retweet ediyor biz de çok iyi biri sanıyorduk. Cengiz Bozkurt, çalışanlara karşı tavırları yüzünden bir araya gelmek istemiyormuş. Erdal Bakkal, Leyla ile Mecnun severlerin kırmızı çizgisidir. İskender Baba'nın yeri dolar ama Erdal'ın yeri dolmaz. gerekirse şutlasınlar bu adamı nedir yani.''

-''Neden ünlü olduğu bilinmeyen insanlardan biridir benim için. Her rolde sırıtıyor o kadar sokaktan çevrilip konmuş bir adam gibi duruyor ki.

ayrıca adam ağzını açtığı anda nefes darlığı çekiyor gibi geldiği için izlerken yoruluyorum resmen."