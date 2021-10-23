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    • Magazin
    • 23.10.2021 13:43
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    • 23.10.2021 13:43
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    Leyla ile Mecnun seti savaş alanı yüzüne telefon fırlattı yönetmeni patakladı! Acun Ilıcalı ha şutladı ha şutlayacak Exxen'de...

    10 yıl önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sonrasında yayından kaldırılan Leyla ile Mecnun, 10 yıl aranında ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, Exxen'de yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Sevilen dizinin geri dönüşü seyiricisini çok mutlu etmişti ancak ortaya çıkan bu gerçeklere kadar. Kısa bir süre önce Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un aralarının açık olduğu, Cengiz Bozkurt'un yeniden rol almak için Taylan'la karşılıklı oynamama şartı koyduğu ortaya çıkmıştı. Bu iddiaların ardından çok büyük bir kriz patlak verdi. Başrolde yine Ahmet Mümtaz Taylan var...

    Leyla ile Mecnun seti savaş alanı

    Leyla ile Mecnun seti savaş alanı yüzüne telefon fırlattı yönetmeni patakladı! Acun Ilıcalı ha şutladı ha şutlayacak Exxen'de... Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un 9 senedir konuşmadığı ortaya çıktıktan sonra, Leyla İle Mecnun setinden yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi bulunan ve bu sayede 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Leyla ile Mecnun setinde, Ahmet Mümtaz Taylan krizi yaşanıyor. Bakın dizi setinde ise neler yaşanıyor? İşte detaylar...

    Leyla İle Mecnun dizisi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fenomen dizinin yapımcısının Ahmet Mümtaz Taylan ile yaptığı konuşma gündeme damga vurdu...

    10 yıl sonra Exxen platformu ile sevenleri ile buluşan Leyla İle Mecnun dizisinde yer alan ve İskender karakterine can veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına uyguladığı mobbing yüzünden Cengiz Bozkurt'u (Erdal Bakkal) isyan ettirdiği ortaya çıkmıştı.

        Yapılan mobbingler üzerine Cengiz Bozkurt artık Taylan ile aynı sahnelerde oynamak istemediğini dile getirmişti. Taylan'ın huysuz tavırlarına ısrarla devam ettiği ortaya çıktı.

        Yardımcı yönetmen Çağatay'ın yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.

        İşi bırakmak istemesinin ardından yönetmen, Taylan'a çok sinirlendi ve yürütücü yapımcı, Taylan'ı karavanına konuşmaya davet etti.

            Karavanda yapılan bu konuşmada; kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden işini bırakmayacağını, gidecek bir insan var ise o kişinin Taylan olduğunu dile getirildi. Yapılan konuşmalar telefonunun mikrofonunun açık kalması sebebiyle, set çalışanları tarafından duyuldu.

            Yaşanan olaydan dolayı bir hayli rahatsız oldukların belirten Ali Atay ve Serkan Keskin'in ise, konuyu Exxen yönetimine taşıdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Exxen yönetiminin ne yapacağı ve dizinin akıbeti ise, henüz belli olmadı.

            Leyla ile Mecnun dizisinde kaosa neden olan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında sosyal medyada oldukça ilginç ve sert yorumlar yapılıyor. İşte o yorumlardan bazıları:

            -''Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunda erdal bakkal ile hiç bir araya gelmemelerinden şüphelenmiştim meğerse kavgalılarmış. Anlatılanlara göre sette çalışanlara kötü davrandığı için kimse sevmiyormuş bu adamı. Twitter'da falan aşırı duyarlı, insani tweetler atıyor retweet ediyor biz de çok iyi biri sanıyorduk. Cengiz Bozkurt, çalışanlara karşı tavırları yüzünden bir araya gelmek istemiyormuş. Erdal Bakkal, Leyla ile Mecnun severlerin kırmızı çizgisidir. İskender Baba'nın yeri dolar ama Erdal'ın yeri dolmaz. gerekirse şutlasınlar bu adamı nedir yani.''

            -''Neden ünlü olduğu bilinmeyen insanlardan biridir benim için. Her rolde sırıtıyor o kadar sokaktan çevrilip konmuş bir adam gibi duruyor ki.
            ayrıca adam ağzını açtığı anda nefes darlığı çekiyor gibi geldiği için izlerken yoruluyorum resmen."
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                Haberler Magazin Leyla ile Mecnun seti savaş alanı yüzüne telefon fırlattı yönetmeni patakladı! Acun Ilıcalı ha şutladı ha şutlayacak Exxen'de...
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