Deli olmak işten değil! Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Fütursuzca davranışları elinde patlayacak

İç ısıtan sahneleriyle yeni sezonda da adından sürekli söz ettiren Masumlar Apartmanı'nda Gülben, Naci, Esat ve Safiye'nin mutlu olduğu anlar izleyicilerin yüreğini ferahlattı. Özellikle nişanlı çiftlerin mesajlaşmaları sevinç yarattı. Herkes bir yandan mutluluk yaşarken Han tüm bu olanların kıyısında gizlice Ceylan'ın evine girdi. Ceylan'ı sevgilisiyle gören Han büyük bir üzüntü yaşadı ve "Bulaşma bana" sözleri herkesi şaşırtan anlardan birisi oldu. Salı günü yayınlanan bölümün hemen ardından milyonlarca seyircinin büyük bir hevesle beklediği Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HAYAL KIRIKLIĞINI ÖNEMSEMEDİ

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.