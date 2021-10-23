Artık Uyanış Büyük Selçuklu yok! Alparslan Büyük Selçuklu'da bayram havası estirecek gelişme! 21 oyuncunun yerine gelen gelene

Artık Uyanış Büyük Selçuklu yok! 21 oyuncunun yerine gelen gelene! Alparslan Büyük Selçuklu'da bayram havası estirecek gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezon tarihi belli oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon tarihi belli oldu ve dizinin başlaması için son 2 hafta kaldı. Bu sezon dizi yepyeni bir kadroyla ekranlarda olacak. Projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizi bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca ile kadro baştan aşağı yenilendi.

İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.