Arka Sokaklar'da mekanı terk eden edene! Hepsinin ayrılığı bir şekilde kaldırıldı ama bu kez çok fena olacak. Arka Sokaklar'da Bahar ve Ali karakterinin vedasından sonrasında şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. 16 yıldır Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da sezon başı pek çok ayrılık yaşandı. İlk olarak Bahar karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kumayı başaran ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın projeden ayrılması seyircileri kahretmişti. Ayrıca Özgür Ozan'ın da yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri'nde rol alacağı da söylenmişti. Kulislerde şu an Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

VEDA MI EDİYOR?

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.