Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı! Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar! Böylesi resmen kaderin cilvesi...

Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı. Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar yaşandı. Böylesi resmen kaderin cilvesi... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli Ağa'nın ölümü izleyicileri hüzünlendirdi. Heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberleri geldi. 1. bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık'ın vedası şok etti. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını şaşırttı. Fekeli'nin boğazına saplanan bir iğne neticesinde yere yığılarak yaşama veda etti. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.