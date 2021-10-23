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    • Magazin
    • 23.10.2021 18:20
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    • 23.10.2021 18:20
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    Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı! Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar! Böylesi resmen kaderin cilvesi...

    Bir Zamanlar Çukurova'nın iki hafta önce yayınlanan 107. bölümünde yürek yakan bir ayrılık daha yaşandı. Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık diziden ayrıldı. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide bir ismin daha ayrılması şok etkisi yarattı. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın iki hafta önceki yayınlanan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası hakimdi. Yaşanan bu acı vedanın ardından izleyiciler ise dizide bir ayrılık daha yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Fekeli Ağa’nın vedası yürek burktu!

    Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı. Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar yaşandı. Böylesi resmen kaderin cilvesi... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli Ağa'nın ölümü izleyicileri hüzünlendirdi. Heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ağırlayan Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberleri geldi. 1. bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran usta oyuncu Kerem Alışık'ın vedası şok etti. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını şaşırttı. Fekeli'nin boğazına saplanan bir iğne neticesinde yere yığılarak yaşama veda etti. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

    ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

    13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşandı.

    Bu sezon dizinin kilit isimlerinden olan Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha ayrılık kararıyla izleyicileri üzecek.

    Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta izleyicisiyle buluşan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

        Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirdi. Ayrıca Çukurova'da son sahnesini çeken Kerem Alışık'ın İstanbul'a döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

        KEREM ALIŞIK KİMDİR?

        İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

        İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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            Haberler Magazin Ani vedası kalplere mıh gibi çakıldı! Çukurova'da 3.5 sene sonra ardı ardına ayrılıklar! Böylesi resmen kaderin cilvesi...
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