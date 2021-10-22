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    • Magazin
    • 22.10.2021 21:29
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    • 22.10.2021 21:29
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    Meğer herkes yanlış biliyormuş, Masterchef Somer Şef o ilde doğmuş! Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında, evli mi?

    TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Masterchef’in başarılı jürisi Sömer Sivrioğlu en dikkat çekenler arasında kalıyor ve hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Meğer izleyiciler yanlış biliyormuş ve doğduğu yer aslında farklı bir ilmiş ve gerçek doğduğu yeri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında, evli mi? Masterchef yarışması Somer Sivrioğlu’nun hayatına dair tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Meğer herkes yanlış biliyormuş, Masterchef Somer Şef o ilde doğmuş!

    Meğer herkes yanlış biliyormuş, Masterchef Somer Şef o ilde doğmuş! Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında, evli mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Doğduğu ilin hangisi olduğu da oldukça merak ediliyordu ve yanlış bilenler ise bu haber ile şoke oldu. İşte Somer Şef'in doğduğu il...

    SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

    25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

    Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

    Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

        Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

        "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

        Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.



        Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.
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