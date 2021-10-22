Meğer herkes yanlış biliyormuş, Masterchef Somer Şef o ilde doğmuş! Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında, evli mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Doğduğu ilin hangisi olduğu da oldukça merak ediliyordu ve yanlış bilenler ise bu haber ile şoke oldu. İşte Somer Şef'in doğduğu il...
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.
25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.