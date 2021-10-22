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    • Magazin
    • 22.10.2021 11:45
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    • 22.10.2021 11:45
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    Masterchef Sergen kendi söylemedi ama ifşa oldu! Masterchef Sergen Özen'in dükkanı nerede 'ben köfteciyim' diyen Sergen meğer...

    Masterchef, TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor...  Türkiye'in Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar hem yaptıkları yemeklerle hem de birbirileriyle olan çekişmeleriyle adlarından söz ettiriyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışmanın başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri Sergen Özen. Tekirdağlı yarışmacı şivesiyle herkesin sempatisini kazanırken özellikle son dönemde Burcu'yla girdiği polemiklerle biliniyor. Masterchef Sergen'in bir köftecisi olduğu ve dükkanının nerede olduğu merak ediliyor.   Programın önemli yarışmacılarından olan Sergen ile ilgili merak edilen detaylar ise haberimizde...

    Masterchef Sergen kendi söylemedi ama ifşa oldu!

    Masterchef Sergen kendi söylemedi ama ifşa oldu! Masterchef Sergen Özen'in dükkanı nerede 'ben köfteciyim' diyen Sergen meğer... TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Sergen Özen, sosyal medyada da oldukça dikkat çekiyor. Sergen ise, şu sıralar restoranı olup olmadığı sorusu ile gündemlerden düşmüyor. Peki, Masterchef Sergen'in restoranı nerede? Masterchef Sergen'in köfteci dükkanı mı var?

    Aldığı reytingler ile Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı haline gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, iddiaları yarışmacıları ile seyircisinin karşısına çıkmaya 9. haftasında da devam ediyor.

    Yeni haftasında yeni takımlarını belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, mavi ve kırmızı takımı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz hafta kırmızı takım kaptanlığını üstlenen ve döner yarışında aldığı rekor puan ile seyircinin dikkatini çeken Sergen ise, şu sıralar restoranı olup olmadığı sorusu ile gündemlerden düşmüyor.

        Ekranların fenomen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni sezonunun iddialı yarışmacıları ile haftanın 5 günü TV8 ekranlarındaki yerini almaya bu hafta da devam etti.

        Sivri dili ve başarılı tabakları ile MasterChef Türkiye 2021'nin en çok dikkat çeken ismi ise, Sergen Özen isimli ana kadro yarışmacısı oldu. Geçtiğimiz hafta kırmızı takım kaptanlığındaki başarısı ile MasterChef Türkiye 2021 seyircisinin tüm dikkatini üzerine çeken Sergen Özen, hayat hikayesi ile de herkesi kendisine hayran bıraktı.

        Sadece 25 yalında olan ve dokuz senedir aşçılık yaptığı bilinen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen'in restoranı ise, seyircinin en çok merak ettiği konu oldu.

            Üç evet ile birinci turu geçen MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, üçlü elemelerde elenmiş ve eleme turlarının finaline jüri üyesi Danilo Zanna'nın isteği ile yedekten katılmıştı.

            Ana kadroya da en son dahil olan Sergen Özen, şimdiye dek yarışmada başarılı bir yarış ortaya koydu. Öte yandan tavırları ile seyircinin sempatisini kazanmayı başaran Sergen Özen'in Tekirdağ doğumlu olduğu ve yarışmaya da buradan katıldığı kendini tanıttığı esnada öğrenilmişti. Ayrıca otelcilik lisesinden mezun olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, elemeler esnasında dokuz senedir aşçılık yaptığını ifade etmiş ve bir dükkanı olduğunu söylemişti.

            Tekirdağ'da bir sanayide köfteci dükkanı olduğu belirten MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Sergen Özen, köfte alanında iddialı olduğunu da belirtmişti.
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                Haberler Magazin Masterchef Sergen kendi söylemedi ama ifşa oldu! Masterchef Sergen Özen'in dükkanı nerede 'ben köfteciyim' diyen Sergen meğer...
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