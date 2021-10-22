Masterchef Emre kimdir? Emre Büber yaşı ile şoke etti! Masterchef Türkiye Emre kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye ilgiyle izlenmeye devam ediyor ve yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor. En dikkat çekenler arasında ise Emre Büber yer alıyor, özel hayatı hakkında detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?
MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.
Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.
Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.
Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.
MasterChef ana kadrosuna giren Emre Büber, ileride bir çiftlik restoranım olmasını, insanlara ürün değerini göstermek istediğini ve şuan MasterChef'te hedefim finalde yarışmak olduğunu söyledi.