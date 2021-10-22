Masterchef Emre kimdir? Emre Büber yaşı ile şoke etti! Masterchef Türkiye Emre kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Ana kadroya giren MasterChef Emre Büber'in sosyal medyada kullandığı hesaplar merak ediliyor. MasterChef Emre Büber, Instagram'da "emres.kitchen" kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ve günlük hayatında paylaşımların olduğu hesabının şu an 18 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Emre Büber, ilk eleme turunda mantarlı bıldırcın yemeği yapmıştır ve jürilerin takdirini kazandı. Üç eve oyu alarak düello turuna kalan Emre Büber, Mert Özen ve Mustafa Ozan ile yarıştı. Bu turda istenen yemek etli yaprak sarma idi. Verilen süre sonunda şeflerin verdiği karar MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Bu turu Emre Büber ve Mustafa Ozan birlikte geçti ve ikili final turuna kaldı.

MasterChef Emre Büber, final turunda üçüncü grupta mücadele etti. Bu grupta beşinci günde yarışmacılardan fish and chips yapmaları istendi. İlk turda Emre Büber ile birlikte Melis, Atakan, Nejdet, Rabia ve Yiğit yaratıcılık oyununa geçti. Bu bölümde verilen ana ürün bamya ile gecenin en yaratıcı tabağını çıkaran Emre Büber oldu. Böylece Emre Büber, MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna katılan 15. yarışmacısı oldu