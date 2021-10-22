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    • Magazin
    • 22.10.2021 20:35
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    • 22.10.2021 20:38
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    Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Masterchef Burcu elendi mi? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’de her sezon yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmacılarının hayatlarına dair bilgiler merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Özellikle Ajda Pekkan ile hikayesini anlatan Burcu Önal’ın yaşamı merak konusu oluyor. Peki Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir? Yaptığı yemeklerde ön plana çıkan yarışmacı yarışmadan ayrıldı mı?

    takvim.com.tr
    Masterchef Burcu elendi mi?

    Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef Türkiye'nin ön plana çıkan, yemeklerinde iddialı olan yarışmacılardan Burcu Önal'ın hayat hikayesi ve Ajda Pekkan ile olan bağı merak edilerek araştırılmaya başladı. İşte tüm detaylar...

    MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

    1986 doğumlu olan Masterchef Burcu 15 yıl Asya'da önce Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olan yarışmacının çocuğu bulunmuyor.

    Yemek alanında kendini geliştiren Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.

    Uzun bir dönem Japon yemekleri için özel eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlayan Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

        Burcu Önal Ajda Pekkan ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyor;

        ''Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… @ajdapekkan
        Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor
        Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır …

        Hikaye böyle kalır mı ?
        tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …
        Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor
        O kadar yol, yordam gördüm
        Belki dünyaları yedim içtim

        Ama bu yaşa kadar göremediğim
        Çözemediğim ne çok eksiğim varmış ve ben ne kadar şanslıymışım ki yaşayan bir efsanenin bilgeliği ve tecrübesi ile bunları öğrendim. Hemde en güzel anılarımızın içinde …
        Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….
        Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi''
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        Haberler Magazin Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir?
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