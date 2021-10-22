Masterchef Burcu elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Ajda Pekkan ile hikayesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Masterchef Türkiye'nin ön plana çıkan, yemeklerinde iddialı olan yarışmacılardan Burcu Önal'ın hayat hikayesi ve Ajda Pekkan ile olan bağı merak edilerek araştırılmaya başladı. İşte tüm detaylar...
MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Masterchef Burcu 15 yıl Asya'da önce Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olan yarışmacının çocuğu bulunmuyor.
Yemek alanında kendini geliştiren Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.
Uzun bir dönem Japon yemekleri için özel eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlayan Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.