Kırmızı Oda seyircilerini sarsacak gelişme! Çekimler iptal edilebilir! İkinci ekibin çoğunda...

Kırmızı Oda seyircilerini sarsacak gelişme! İkinci ekibin çoğunda görüldü! Çekimler iptal edilebilir. Duygu yüklü sahneleriyle TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kırmızı Oda dizisiyle ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. OGM Pictures'in yapımcılığını üstlendiği dizinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci ekibinin koronavirüs vakalarının görüldüğü belirtildi. Kırmızı Oda'nın konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözer'in ilk testinin pozitif çıktığı ifade edilirken yapılan ikinci testin sonucunun negatif olduğu söylendi. Çekimlerin iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu.
KÖTÜ BİR HABER GELDİ
TV8 ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda dizisinin setinden kötü bir haber geldi. Dizinin setinde koronavirüs vakaları görüldü.
Başak Soysal ile Ali Balcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci ekibi koronavirüse yakalandı. Ayrıca dizinin konuk oyuncuları arasında yer alan Ayta Sözeri'nin ilk testinin pozitif çıktığı, ardından yapılan ikinci testinin negatif çıktığı belirtildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, setteki vaka sayısının 14'e ulaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dizinin çekimlerinde bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.