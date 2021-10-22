Kırmızı Oda seyircilerini sarsacak gelişme! Çekimler iptal edilebilir! İkinci ekibin çoğunda...

Geçmişte yaşadıklarıyla hem Doktor Hanım'ın hem de izleyicinin yüreğini burkan Rezzan ilk ziyaretine göre ise kendini daha net ifade etmeye başlamıştır. Doktor Hanım Rezzan'ı korumak adına güç de olsa babasına Nevin'in Afet'e yaşattıklarından ve aslında kendisinin de hasta olmasından bahseder.