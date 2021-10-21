Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış kardeşten öte çıktı bu da kanıtı! Gören aynı şeyi söyledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı...

Öyle ki oyuncular sosyal medyadan, "Kardeş olsalar bu kadar benzer, evet çok benziyorlari ikisi de sakallı, esmer, kısık gözlü benziyorlar" şeklinde çok sayıda yorum aldı.

Bunun yanında bir de Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'yla fotoğrafı yan yana paylaşıldı.