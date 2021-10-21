Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp'in yeni hali görenleri şaşırttı! Cavit Çetin Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Doğan Alp karakterine hayat veren Cavit Çetin Güner'in son hali oldukça şaşırttı ve dizideki halinden şimdi eser yok. İşte Cavit Çetin Güner'in son hali ve hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...
CAVİT ÇETİN GÜNER KİMDİR?
Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Güner, kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçmiştir. Ardından Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer almıştır. Son olarak Yasak Elma dizisinde oynayan oyuncu, şimdilerde Arıza dizisinde yer alacaktır.