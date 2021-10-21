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    • Magazin
    • 21.10.2021 23:40
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    • 21.10.2021 23:44
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    Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp’in yeni hali görenleri şaşırttı! Cavit Çetin Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Son hali…

    Televizyon ekranlarında izlenen dizilerin oyuncuları projeler sona erse de unutulmuyor ve hayatları yakından takip ediliyor. TRT 1’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Diriliş Ertuğrul fenomen dizilerden biri olmuştu ve final yapması sevenlerini oldukça üzmüştü. Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp’in yeni hali görenleri şaşırttı. Dizideki başarılı oyunculuğu ve tarzı ile dikkat çeken isim şimdi bambaşka bir halde ve sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Peki Cavit Çetin Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cavit Çetin Güner’in son hali…

    takvim.com.tr
    Diriliş Ertuğrul’un Doğan Alp’in yeni görenleri şaşırttı!

    Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp'in yeni hali görenleri şaşırttı! Cavit Çetin Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Doğan Alp karakterine hayat veren Cavit Çetin Güner'in son hali oldukça şaşırttı ve dizideki halinden şimdi eser yok. İşte Cavit Çetin Güner'in son hali ve hayatına dair merak edilen tüm bilgiler...

    CAVİT ÇETİN GÜNER KİMDİR?

    Cavit Çetin Güner, 21 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır.

    Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Güner, kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçmiştir. Ardından Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer almıştır. Son olarak Yasak Elma dizisinde oynayan oyuncu, şimdilerde Arıza dizisinde yer alacaktır.

        Yakışıklı oyuncu ilk kez 2010 yılında Reyhan Türkü Hazer ile dünyaevine girmiştir. 2012 yılında eşiyle boşanan Güner'in bu evliliğinden Ali Demir Güner adında bir oğlu vardır.
        Güner, ikinci kez 2017 yılında Gizem Örge ile hayatını birleştirmiştir.

        Rol aldığı dizi ve filmler:

        Yasak Elma, Mehmetçik Kut'ül Amare, Bordo Bereliler 2: Afrin, Stajyer Mafya, Diriliş: Ertuğrul, Muhteşem Yüzyıl, İşler Güçler, Ustura Kemal, Kalbim 4 Mevsim, Leyla ile Mecnun, Farklı Boyut, Kapadokya Düşleri, IV. Osman, Annem, Yalancı Yarim, Bir İhtimal Daha Var, Ödünç Hayat, Hayat Bilgisi

        İşte son hali:
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        Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul'un Doğan Alp’in yeni hali görenleri şaşırttı! Cavit Çetin Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? Son hali…
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