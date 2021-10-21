Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Güner, kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçmiştir. Ardından Ödünç Hayat, Yalancı Yarim, Annem, Leyla ile Mecnun, Ustura Kemal, Stajyer Mafya, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer almıştır. Son olarak Yasak Elma dizisinde oynayan oyuncu, şimdilerde Arıza dizisinde yer alacaktır.