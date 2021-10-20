Okan Kurt’un ‘beni ve ailemi darp etti’ diye suçladığı dükkan sahibi konuştu: Kasiyer kızı yumruklayıp üzerime atladı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, restoranı Hirahan'ın yanındaki dükkan sahibi H.İ.E. ile kavga etti.
Olay sonrası Akalın "Kocamı rehin aldılar" diye paylaşım yaptı.
Bu açıklama sonrası mekanından çıktığı görülen Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E'nin, kendisini darp ettiğini söyledi. Fakat güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kurt'un H.İ.E.'ye saldırdığı görülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, H.İ.E., olayın nasıl yaşandığını detaylarıyla anlattı...
"Kavgadan bir gün önce Hirahan'da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım" dedi. Üçümüz masaya oturduk. Müzikten müşterilerimizin rahatsız olduğunu, yaptıklarının aramızdaki sözleşmeye uygun olmadığını kibar dille açıkladım, bu tip organizasyonları müsaade etmeyeceğimizi söyledim.