Okan Kurt’un ‘beni ve ailemi darp etti’ diye suçladığı dükkan sahibi konuştu: Kasiyer kızı yumruklayıp üzerime atladı



OKAN KURT'UN SAVUNMASI: 'ANNEME DİRSEĞİYLE VURDU, BİZİ TEHDİT ETTİ'

Okan Kurt ise Instagram'da şu paylaşımı yaptı: "Neymiş dükkanımda izinsiz alkol satıyormuşum, ispatlamakla mükellefsiniz! Yalnız yasak olmasına rağmen nargile satan sizsiniz, ispatı var. Ortak alandaki yerimi gasp ettiniz, buna herkesten önce müşteriler şahittir. Her şeyin cevabı ispatlı, evraklı, 'Kamera görüntüleri bizde var' demişsiniz, dükkanımıza gelip tehdit eden anneme dirseğiyle vuran ve kavgayı başlatanın kim olduğu da görüntülerde mevcut. Biz zaten emniyete sunduk kendi elimizle, kimin dükkanını kim basmış, kimin arabası parçalanmış hepsi izlenecek."

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