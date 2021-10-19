Masterchef'te aldattığını söylediği sevgilisiyle evlendi bebeği oldu! Esra Erol gerçeği şoke eden Masterchef Duygu Acarsoy... Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. Duygu Acarsoy kısa bir süre önce ilk çocuğunu kucağına aldı. Duygu Acarsoy'un son hali 'annelik yaramış' dedirtti.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, geçtiğimiz sezon 2020 yarışı ile ekranlara geldi. Dört sezondur TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye, 2020 yarışında da jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya emanet etti. Unutulmaz yarışmacıları ile seneye damga vuran MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Duygu Acarsoy ise, ilk eleme turundan iki evet ile üçlü düellolara yükseldi. Üçlü düelloda Gamze Günalp ve Oya Çelik isimli yarışmacıları eleyen MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, elemelerin final turunda en iyi çökertme kebabını yaparak, ana kadroya dahil olan ikinci isim oldu.
İyi bir gastronomi eğitimi alan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, 1985 yılında dünyaya geldi ve yarışmaya 35 yaşında katıldı. Eğitiminin ilk ayağını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan MasterChef Türkiye 2020 Duygu, yarışmaya da Ankara'dan katıldı. Üniversite eğitiminin ardından Almanya ve İspanya'da ekmek ve pastacılık eğitimi alan Duygu Acarsoy, dondurma ve sorbe lezzetleri üzerine de uzmanlık derecesinde çeşitli eğitimler aldı. Yarışmaya katıldığı esnada özel bir üniversitede eğitmenlik yapan MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy, yarışmadan sonra kariyerine aynen devam etti.