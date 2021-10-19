Masterchef Araz kimdir? 2021 Masterchef Türkiye Araz Aknam kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İşte Instagram hesabı…

Araz Aknam kimdir: İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.

Araz Aknam eğitimi: İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.

Diğer yarışmacılarla yan yana geldiğinde bir hayli uzun ve cüsseli duran Araz Aknam'ın boyu ve kilosu merak edilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir.

Araz Aknam spor hayatı: Birçok sporla ilgilenen MasterChef Araz, geçmişte profesyonel şekilde karate ile ilgilenmiştir. Bunun yanı sıra baskebol oynayan Araz, 1196 ve 2001 yıllarında bir ulusal, üç yerel şampiyonluk kazanmıştır. Araz'ın oynadığı takımlar arasında Tekelspor, Fenerbahçe SK, Tofaş SK, DSİ Spor, Tubesk yer almaktadır.

1998-2002 yılları arasında lisanslı olarak yüzücülük yapan Araz, fiziği senedeniyle üniversitedeki antrenörler tarafından fark edilmiştir ve Amerikan Futboluna adım atmıştır.