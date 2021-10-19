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    • 20.10.2021 00:00
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    • 20.10.2021 00:03
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    Masterchef Araz kimdir? 2021 Masterchef Türkiye Araz Aknam kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İşte Instagram hesabı…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Masterchef Araz kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışmasında mutfak performanslarını sergileyen, jürilerin belirledikleri menüleri yapan yarışmacıların hayatları merak edilenler arasında yer alıyor. En dikkat çeken yarışmacılardan biri ise Araz Aknam oluyor. Peki 2021 Masterchef Türkiye Araz Aknam kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Instagram hesabı ne? İşte merak edilen tüm bilgiler…

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    Masterchef Araz kimdir?

    Masterchef Araz kimdir? 2021 Masterchef Türkiye Araz Aknam kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Masterchef Türkiye TV8'de akşam kuşağında yer alıyor ve yarışmacılarının hayatlarına dair bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte Masterchef Araz ile ilgili tüm bilgiler...

    MASTERCHEF ARAZ AKNAM KİMDİR?

    MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.

    Araz Aknam kimdir: İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye 2012 yılında taşınana Araz, burada 4 yıl yaşayıp 2016'da İstanbul'a dönüş yapmıştır.

    Araz Aknam eğitimi: İnşaat mühendisi olan Araz Aknam, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Fenerbahçe kongre üyesi olan Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Araz, az da olsa Almanca ve İspanyolca da bilmektedir.

    Diğer yarışmacılarla yan yana geldiğinde bir hayli uzun ve cüsseli duran Araz Aknam'ın boyu ve kilosu merak edilmektedir. Araz Aknam boyu 1.99, kilosu ise 128'dir.

    Araz Aknam spor hayatı: Birçok sporla ilgilenen MasterChef Araz, geçmişte profesyonel şekilde karate ile ilgilenmiştir. Bunun yanı sıra baskebol oynayan Araz, 1196 ve 2001 yıllarında bir ulusal, üç yerel şampiyonluk kazanmıştır. Araz'ın oynadığı takımlar arasında Tekelspor, Fenerbahçe SK, Tofaş SK, DSİ Spor, Tubesk yer almaktadır.

    1998-2002 yılları arasında lisanslı olarak yüzücülük yapan Araz, fiziği senedeniyle üniversitedeki antrenörler tarafından fark edilmiştir ve Amerikan Futboluna adım atmıştır.

        2008 yılında Yeditepe Eagles'ta oynayama başlayan MasterChef Araz, zaman içerisinde Türkiye Ligi'nde dikkat çeken bir oyuncu olmayı başardı. Kolej futbolu kariyerinde 3 kez UniLig 1. Lig Bronz madalyası ve Unilig 2. Lig Altın madalya unvanına sahiptir.

        Türk Milli Takımıyla ilk resmi maçına 2012 yılında çıkan Araz, Türk Milli Takımı'nın Romanya'yı 61-0 yendi maçta forma giymiştir. Mayıs 2016'da Offensive Tackle olarak oynamak üzere Koç Rams'e transfer oldu.

        Wroclaw'da IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four maçında bir Türk takımının Türk Amerikan Futbolu tarihinde "ilk kez" 3. olduğu maçta oynadı.

        MasterChef Araz Başarıları Ve Madalyaları

        3x Karate-Do Küçükler Ligi Marmara Şampiyonası (1998,1999,2000)

        Karate-Do Türkiye Şampiyonası-Küçük Kategori, Bronz Madalya (1999)

        Türkiye Gençler Basketbol Ligi MVP'si (2006)

        Türkiye Gençler Basketbol Şampiyonası, Gümüş Madalya (2006)

        Tekirdağ Slam-Smaç Yarışması birincisi (2011)

        2x Türkiye Uni-Lig 1.Lig, Bronz Madalya Sahibi (2009,2012)

        Türkiye Uni-Lig 2.Lig, Altın Madalya Sahibi (2011)

        Takım Türkiye Milli Oyuncusu (2012-Günümüz)

        IFAF Avrupa Şampiyonlar Ligi, Bronz Madalya Sahibi (2016)

        Instagram hesabı: arazagak
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