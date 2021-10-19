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    • Magazin
    • 19.10.2021 13:43
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    • 19.10.2021 13:43
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    Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede

    TRT 1 ekranlarında 2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra yeni bölümleriyle döndü. Oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant gibi isimleri bulunduran Leyla ile Mecnun'un geri dönüşü izleyicide de büyük bir yankı uyanırdı. Leyla ile Mecnun'un geri dönmesinin ardından geçmişe dair de pek çok detay ortaya çıktı. O da Erdal Bakkal karakterine hayat veren Cengiz Bokurt ve İskender'i canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın arasında küslük. İkilinin kanlı bıçaklı olduğu iddia edildi. İşte haberlin detayları...

    Leyla ile Mecnun’daki dokuz yıllık küslüğünün perde arkası

    Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de sevenleriyle buluşan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonu büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk sezonu severek izlenen dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin başladığı da biliniyor. Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt ile İskender'e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

    Oyuncuların tam kadro yeniden bir araya geldiği 'Leyla ile Mecnun' dizisinde bir ayrıntı seyircinin dikkatinden kaçmadı. Dizinin Erdal BakkalCengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

    BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA!

    Birsen Altuntaş'ın kamera arkası çalışanlarından alınan bilgiye göre; Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un küslüğü, yaklaşık dokuz yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.

        Set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürülen Ahmet Mümtaz Taylan ile dizinin yardımcı yönetmenin kavgasının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

        "EKİBİME KÜFRETME"

        Set çalışanlarından alınan bilgiye göre; 'Leyla ile Mecnun'un dağ başında çekilen bir sahnesinde yardımcı yönetmen, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sürekli bağırmasına ve hakaretlerine dayanamadı.

        Yardımcı yönetmenin, "Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben" diyerek, çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktığı öğrenildi.

            Yine aynı sezonda set amirinin, birkaç kez "Ekibime küfretme" diyerek, Ahmet Mümtaz Taylan'ın üzerine yürüdüğü ve yumruklaşmanın son anda önlendiği öne sürüldü.

            "BU ADAMLA SETE ÇIKMAM"

            Cengiz Bozkurt'un, yaşanan tüm bu olayların ardından "Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti. Ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam" diyerek, Taylan'ın olduğu setlerde çalışmayacağını söylediği iddia edildi.

            Bir dijital platformun, Türkiye'ye ilk giriş yaptığı dönem yerli projelerine 'Leyla ile Mecnun' ile başlamak istediği, tüm ekibin bu teklifi kabul etmesine rağmen Cengiz Bozkurt'un "Hayır" dediği için dizinin çekilemediği öne sürüldü. Bu nedenle ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sahibi olduğu dijital platform için TRT'den hakları alınana kadar dizinin askıda kaldığı belirtildi.
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                Haberler Magazin Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede
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