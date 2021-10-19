Leyla ile Mecnun seti birbirine girmiş kanlı bıçaklı oldular yüz yüze bakmıyorlar 'bu adamla sete çıkmam!' Acun Ilıcalı devrede

Bir dijital platformun, Türkiye'ye ilk giriş yaptığı dönem yerli projelerine 'Leyla ile Mecnun' ile başlamak istediği, tüm ekibin bu teklifi kabul etmesine rağmen Cengiz Bozkurt'un "Hayır" dediği için dizinin çekilemediği öne sürüldü. Bu nedenle ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından sahibi olduğu dijital platform için TRT'den hakları alınana kadar dizinin askıda kaldığı belirtildi.