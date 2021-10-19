Gönül Dağı'nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer! Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanan iki ayrılık sonrası beş yeni transfere imza atıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziden ayrıldı. Peş peşe iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun ardından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırmaya başladı.
BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.
2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor. Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.
"GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"
Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.