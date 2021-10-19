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    • Magazin
    • 19.10.2021 07:59
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    • 19.10.2021 07:59
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    Gönül Dağı'nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer! Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak

    Samimi sahneleriyle sezon başında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilerine şaşkınlık yaşatmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç transfer yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. 4 isimle birlikte 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

    Gönül Dağı’nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer! Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak

    Gönül Dağı'nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer! Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanan iki ayrılık sonrası beş yeni transfere imza atıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziden ayrıldı. Peş peşe iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun ardından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandırmaya başladı.

    BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!

    Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.

    2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor. Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.

    "GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"

    Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

        ASYA'YI RAMAZAN'A İSTEYECEKLER…

        Asuman'la (Hazal Çağlar) yaşadığı üzücü ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamayan oğulları Ramazan'a (Cihat Süvarioğlu), "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya'yı (Buse Orcan) istemeye karar veren Ağıtçı Muammer (Erdal Cindoruk) ve Günşıl (Gülhan Tekin), 36. Bölümde bu konuda harekete geçecekler.

        Ramazan bu olaya nasıl bakacak? Mezarcı İlyas'ın oğlu Hamdi (Burak Haktanır) kardeşiyle ilgili bu konuya nasıl yaklaşacak? Asya'nın ve babasının bu konudaki kararı ne olacak? Hepsini Gönül Dağı'nın 36. ve 37. bölümlerinde izleyeceğiz.

        Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

            TANER, HALİME İLE YÜZLEŞİYOR

            Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

            Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda umut çiçekleri açtıran 5 transfer! Best Model Of Turkey güzeli şöhretin basamaklarını tırmanacak
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