Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi! Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile ilişki yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, bu kez de gönlünü Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki gece bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin Ezgi Eyüboğlu'nun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları ve Çarmıklı ile Eyüpoğlu hakkında araştırılanlar...
KERİM ÇARMIKLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Kerim Çarmıklı'nın mesleği mimarlıktır. Annesi Candan Çarmıklı ve babası İsmail Çarmıklı cemiyet hayatının tanınmış simalarındandır. Kerim Çarmıklı 2016 yılında psikolog Zeynep Selvili ile Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Çift geçtiğimiz yıl boşandı.
ÜNLÜ OYUNCU EZGİ EYÜPOĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ!
İç mimar Kerim Çarmıklı Ezgi Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir mekanda çekilen fotoğrafıyla aşk belgelenmiş oldu. Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişki geçtiğimiz temmuz ayında sona eren Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu. Ünlü oyuncu, iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikte görüntülendi.