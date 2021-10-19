Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı'nın aşkları belgelendi! Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Eski eşi Zeynep Selvili...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile ilişki yaşamaya başlayan Ezgi Eyüboğlu, bu kez de gönlünü Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çift önceki gece bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin Ezgi Eyüboğlu'nun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Kerim Çarmıklı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. İşte olayın detayları ve Çarmıklı ile Eyüpoğlu hakkında araştırılanlar...