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    • Magazin
    • 19.10.2021 09:41
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    • 19.10.2021 09:41
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri yaralayacak ayrılık! Artık yerinde yeller esecek seyircisinin gözü yaşlı

    7. sezonuyla ekranlara bomba bir giriş yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın adeta demirbaşı olan iki ismin vedasıyla gözyaşları sel olacak. 6. sezonda projeye pek çok efsane isim kadroya katılırken Tipi, Ceylan, Doğan Baba ve Haşmet'in ölümleri herkesi şok etmişti. 1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ayrıca dizinin Tufan Reis'i Hüseyin Avni Danyal diziden ayrılarak Yargı dizisinde oynamaya başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO’da 200. bölüm kutlaması!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri yaralayacak ayrılık yaşanacak iddiaları ayyuka çıktı. Artık yerinde yeller esecek seyircisinin gözü yaşlı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezon ilk bölümünde bazı isimler veda edecek. Geçtiğimiz gün 200. bölümü için pasta kesen dizide Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Hüseyin Avni Danyal'ın yeni sezon ilk bölümlerde veda edeceği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. Dizinin ilk kısmınden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde dillendiriliyor.

    200. BÖLÜM KUTLAMASI

    Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.

    200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.

    Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor. Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

        YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

        Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

        Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurdu.

        Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Bahadır Özdener ve Yönetmen Onur Tan'dan gelen paylaşım EDHO severleri heyecanlandırmıştı. Ardından aynı heyecan yaşandı, Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı kısa sürede 'EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor. Fragman yayınlandığında tarih de belli olacak.

            Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

            ÇOK KONUŞULACAK VEDA

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.
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            Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri yaralayacak ayrılık! Artık yerinde yeller esecek seyircisinin gözü yaşlı
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