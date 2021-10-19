Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri yaralayacak ayrılık! Artık yerinde yeller esecek seyircisinin gözü yaşlı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kalpleri yaralayacak ayrılık yaşanacak iddiaları ayyuka çıktı. Artık yerinde yeller esecek seyircisinin gözü yaşlı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezon ilk bölümünde bazı isimler veda edecek. Geçtiğimiz gün 200. bölümü için pasta kesen dizide Ozan Akbaba'nın da ilk bölümlerde ayrılacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Hüseyin Avni Danyal'ın yeni sezon ilk bölümlerde veda edeceği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. Dizinin ilk kısmınden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda diziden ayrılıp yeni projesine odaklanacağı kulislerde dillendiriliyor.

200. BÖLÜM KUTLAMASI

Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.