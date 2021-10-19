Erkan Özerman Best Model masaj ifşaları 'sabahları yanında 2-3 erkek olacak cinsiyetsiz olacaksın!' O et pazarı görüntüleri...

"ELİMİZDE MESAJLAR VAR"

Programa görüntülü katılan Best Model yarışmacılarından Mahir Şahin ise "Menajeri onun sağ kolu gibidir. Tanımıyormuş gibi konuşmasını doğru bulmuyorum. Elimizde mesajlar var." şeklinde açıklamada bulunarak direkt kendisinin ahlaksız teklifte bulunmadığını ve menajeri aracılığıyla bulunduğunu iddia etti.

Teklifi kabul etmediğini ancak bazı arkadaşlarının otele gittiğini belirten Şahin, katalog çekimlerinin yayınlanmadığını iddia etti.

Özerman ise fotoğrafların güzel çıkmadığı ve yarışmacıların istikbali ile oynamak istemediği için yayınlanmadığını açıkladı.