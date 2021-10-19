EDHO ve Kuruluş Osman arasında dostluk havası estirecek gelişme! 2 isim yer değiştirdi şov asıl şimdi başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman arasında dönüm noktası olacak. Yeni sezonunda seyircileri heyecanlandıracak gelişmeleri aktaracak olan Kuruluş Osman geçtiğimiz günlerde başladı. Dizinin kadrosuna 16 yeni ismin dahil oldu. Bu isimlerden birisi de Can Bartu Arslan. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk 3 sezonunda Ömer Çakırbeyli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca Kuruluş Osman'da Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş, EDHO'nun kadrosuna katıldı.

16 YENİ İSİM KATILDI

Bozdağ Film Eylül ayında müjdeli haberi duyurdu. Kuruluş Osman dizisi bu sezon oyuncu kadrosuna 16 yeni ismi kattı.