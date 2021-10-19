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    • Magazin
    • 19.10.2021 12:42
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    • 19.10.2021 12:42
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    EDHO ve Kuruluş Osman arasında dostluk havası estirecek gelişme! 2 isim yer değiştirdi şov asıl şimdi başlıyor

    Kuruluş Osman ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, atv'nin en çok izlenen dizileri. Kuruluş Osman dizisi bu sezon ekibine 16 yeni ismi kattı. Bozdağ Film Eylül ayında müjdeli haberi duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1, 2 ve 3. sezonlarında Ömer Çakırbeyli karakterine hayat veren Can Bartu Arslan'ın Kuruluş Osman'da oynamaya başladı. Ayrıca Kuruluş Osman'dan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bir isim katıldı. Dizide Dündar Bey karakterine Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. İki proje arasında yapılan bu transferler dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    EDHO ve Kuruluş Osman arasında transfer gelişmesi!

    EDHO ve Kuruluş Osman arasında dostluk havası estirecek gelişme! 2 isim yer değiştirdi şov asıl şimdi başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuruluş Osman arasında dönüm noktası olacak. Yeni sezonunda seyircileri heyecanlandıracak gelişmeleri aktaracak olan Kuruluş Osman geçtiğimiz günlerde başladı. Dizinin kadrosuna 16 yeni ismin dahil oldu. Bu isimlerden birisi de Can Bartu Arslan. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk 3 sezonunda Ömer Çakırbeyli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca Kuruluş Osman'da Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş, EDHO'nun kadrosuna katıldı.

    16 YENİ İSİM KATILDI

    Bozdağ Film Eylül ayında müjdeli haberi duyurdu. Kuruluş Osman dizisi bu sezon oyuncu kadrosuna 16 yeni ismi kattı.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 1, 2 ve 3. sezonlarında Ömer Çakırbeyli karakterine hayat veren Can Bartu Arslan'ın Kuruluş Osman'da oynamaya başladı.

    Ayrıca Kuruluş Osman'dan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bir isim katıldı.

        Dizide Dündar Bey karakterine Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. İki proje arasında yapılan bu transferler dikkat çekti.

        CAN BARTU ASLAN KİMDİR?

        Can Bartu Arslan, 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Arslan, çocuk yaşta oyunculuğa başladı. İlk dizisine 8 yaşındayken Cennet'in Çocukları projesi ile başladı. 2018'de Okan Universitesi Konservatuar Tiyatro bölümünü tam burslu olarak kazandı.

        OYNADIĞI DİZİLER

        Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2015-2019
        Ulan İstanbul / 2014-2015
        Galip Derviş / 2013
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