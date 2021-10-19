'Bu ikili ne alaka' demeyin Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak görüntüleri fena! Hey gidi hey Masumlar Apartmanı'nın Han'ı ... TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Birkan Sokullu, her ne kadar Küçük Sırlar dizisiyle akıllarda kalmış olsa da, aslında oyunculuk deneyimi daha öncesine dayanıyor. Birkan Sokullu'nun kariyer macerası ve görüntüleri sizleri şaşkına çevirecek.