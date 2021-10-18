Yargı Ceylin kimdir? Yargi dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Rol aldığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kanal D'nin yeni başlamasına rağmen kısa sürede sevilen dizisini izleyenler oyuncuların hayatlarına dair bilgileri merak ediyor. İşte Pınar Deniz ile ilgili tüm bilgiler...
YARGI'NIN CEYLİN'İ PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okumuş fakat mezun olmamıştır. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 yılında Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Ayrıca Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır.
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini üstlenen güzel oyuncu son olarak Yargı dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor.