Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla Saçıkıra kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACI KİM?

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım oldu.

DAMLA SAÇIKARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Bugünden itibaren birincililk mücadelesine katılan Damla henüz evli değil. Kayınvalidesinin yemek yapmayı bilmediğini ve sadece yediğini söyledi. Ayrıca nişanlısının da annesinin mutfakta başarılı olamamasından dolayı yemek yaptığını anlattı. Uçağı kaçırdıklarını ve özel şoförleri ile katıldıklarını ifade etti. Bu sözler Songül Karlı'yı şaşırttı. Yeni gelin Amasyalı.