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    • Magazin
    • 18.10.2021 13:24
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    • 18.10.2021 13:32
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    Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla Saçıkıra kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında?

    Bu hafta Songül Karlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Pazartesi günü yani bugün yarışmaya katılacak isim büyük bir merak konusu oldu. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri, "Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında? Sorularına yanıt aramaya başladı.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında?

    Gelinim Mutfakta yarışmasının sevenleri son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta başının gelmesiyle birlikte yarışmaya yeni katılacak isim büyük bişr merak konusu oldu. Bu bağlamda izleyiciler Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını araştırdı.

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACI KİM?

    Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla ve kayınvalidesi Nuray Hanım oldu.

    DAMLA SAÇIKARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

    Bugünden itibaren birincililk mücadelesine katılan Damla henüz evli değil. Kayınvalidesinin yemek yapmayı bilmediğini ve sadece yediğini söyledi. Ayrıca nişanlısının da annesinin mutfakta başarılı olamamasından dolayı yemek yaptığını anlattı. Uçağı kaçırdıklarını ve özel şoförleri ile katıldıklarını ifade etti. Bu sözler Songül Karlı'yı şaşırttı. Yeni gelin Amasyalı.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'nın 15 Ekim 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Büşra Nur oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

    Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, programda her hafta yeni bir sunucu olacak. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı geldi.

        GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN AYRILDI?

        Demet Akalın Gelinim Mutfakta'ın yoğun temposu nedeniyle programı bıraktı. Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı. Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

        FORMAT DEĞİŞTİRDİ

        Format değişti, bu hafta ile birlikte Gelinim Mutfakta, her hafta farklı bir ünlü ismin sunumuyla ekrana gelecek.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Damla Saçıkıra kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray kimdir, kaç yaşında?
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