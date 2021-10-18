Emre Büber bakın kim çıktı Masterchef 2021'in yıldızı meğer dünya çapındaymış! Sessiz sedasız şampiyonluk adayının eşi ve oğlu...

Emre Büber bakın kim çıktı Masterchef 2021'in yıldızı meğer dünya çapındaymış! Sessiz sedasız şampiyon adayının eşi ve oğlu... Masterchef'in ana kadrosu 1 kişi hariç belli oldu. 15. yarışmacı ise herkesin büyük bir beklenti içerisinde olduğu Emre Büber oldu. Tüm sempatikliğiyle yarışmanın başından bu yana herkesin kalbini kazanan Emre Büber'in kim olduğu merak edilirken ortaya çıkan detaylar pek şaşırtıcı. Öte yandan Emre'nin merak edilen oğluyla ortaya çıkan videosu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...