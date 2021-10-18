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    • Magazin
    • 18.10.2021 11:05
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    • 18.10.2021 11:06
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    Ağzını topla haddini de bil! Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı: Kaybetmeyi seçtiği an gözlerine mil çekecek!

    Cumartesi akşamı yayınlanan 36. bölümünde duygu dolu sahnelerin arttığı Gönül Dağı'nda bu hafta neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Asuman'ın yaşadığı üzücü gelişmeler sonrası Mezarcı ailesinin fertleri harekete geçti. Asuman ile yaşadığı üzücü ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamayan oğulları Ramazan'a, Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'yı istemeye karar veren Ağıtçı Muammer ve Günşıl bu konuda harekete geçti. Olayların bu seyirde ilerlediğin bölümün hemen sonrasında Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı 37. bölümüyle 23 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı!

    "Ağzını topla haddini de bil!" sözlerinin dikkat çektiği Gönül Dağı son bölümde ortalık iyice gerildi. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nda Asuman'ın yaşadıkları ve Mezarcı ailesinin fertlerinin bu duruma müdahale etmesi haftaya damgasını vuran olaylardandı. Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirdi. Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karıştı. Üzen gelişmelerin ağırlıkta olduğu bölüm sonrası Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı.

    TANER, HALİME İLE YÜZLEŞİYOR

    Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

    Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?

    BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!

    Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.

        2018 yılında "Best Model Of Turkey" Yarışması'nda 2. olan, birçok ünlü markanın defilesinde modellik yapan, reklam filmlerinde rol alan Buse Orcan, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ediyor. Müzikle ilgilenen, piyano, gitar çalan, çocukluğundan bu yana bale yapan Orcan, son yılların gelecek vaad eden genç ve güzel yıldızlarından biri olarak görülüyor.

        "GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"

        Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

        ASYA'YI RAMAZAN'A İSTEYECEKLER…

        Asuman'la (Hazal Çağlar) yaşadığı üzücü ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamayan oğulları Ramazan'a (Cihat Süvarioğlu), "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya'yı (Buse Orcan) istemeye karar veren Ağıtçı Muammer (Erdal Cindoruk) ve Günşıl (Gülhan Tekin), 36. Bölümde bu konuda harekete geçecekler.

            Ramazan bu olaya nasıl bakacak? Mezarcı İlyas'ın oğlu Hamdi (Burak Haktanır) kardeşiyle ilgili bu konuya nasıl yaklaşacak? Asya'nın ve babasının bu konudaki kararı ne olacak? Hepsini Gönül Dağı'nın 36. ve 37. bölümlerinde izleyeceğiz.

            Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.
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            Haberler Magazin Ağzını topla haddini de bil! Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı: Kaybetmeyi seçtiği an gözlerine mil çekecek!
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