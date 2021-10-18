Ağzını topla haddini de bil! Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı: Kaybetmeyi seçtiği an gözlerine mil çekecek!

"Ağzını topla haddini de bil!" sözlerinin dikkat çektiği Gönül Dağı son bölümde ortalık iyice gerildi. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nda Asuman'ın yaşadıkları ve Mezarcı ailesinin fertlerinin bu duruma müdahale etmesi haftaya damgasını vuran olaylardandı. Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirdi. Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karıştı. Üzen gelişmelerin ağırlıkta olduğu bölüm sonrası Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı.
TANER, HALİME İLE YÜZLEŞİYOR
Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?
Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?
BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.