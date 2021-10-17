Eşi Okan Kurt rehin kaldı, Demet Akalın sinirden deliye döndü! Sosyal medyadan yardım istedi: Okan'ın can güvenliği yok!

Demet Akalın Okan Kurt son dakika haberleri: İzmir'deki konser dönüşü havalimanında İnstagram hesabından videolu paylaşım yapan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu Hirahan Restoran'da kavga çıktığını anlattı. Polislerin de içeri girmesine izin verilmediğini aktaran Akalın eşinin can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi.

''NEREDE BU POLİSLER!''

Hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım isteyen Demet Akalın, eşinin sahibi olduğu mekanda komşusuyla kavga ettiğini sonrasında da olayların büyüdüğünü şu sözlerler anlattı;

''Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz. Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?"

Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma.Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar.

Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar.okan Kurt, sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga etti. İzmir'den dönen Demet Akalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla polisten yardım istedi: "Okan'ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Beykoz Emniyeti nerede! Okan'ın can güvenliği yok"