Masterchef'te pazar günü kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı ne yapsa boş bu kez resmi kanıt var! Bu vedaya yürek dayanmaz... Geçen sezon ifşalardan muzdarip olan Masterchef için ne yapılsa boşa çıkıyor. Bu sezon yine ifşalardan geçilmiyor. Her hafta kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada her pazar bir yarışmacı hayallerine veda ediyor. Bu kez de sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf sonrasında hangi yarışmacının elendiğinin belli olduğu iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.