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    • Magazin
    • 16.10.2021 11:37
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    • 16.10.2021 11:37
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    Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu! Babası gibi esprili babasınından katbekat daha yakışıklı

    Cem Yılmaz ve Ah Yağtu, 2012 yılın sürpriz bir şekilde dünyaevine girmiş oğulları Kemal Yılmaz'ı kucaklarına aldıktan kısa bir süre sonra 2013 yılında yollarını ayırmıştı. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu boşandıktan sonra da dost kalabilen çiftlerden oldu. Hatta Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ın Arif v. 216 filminde de rol aldı. İkilinin çocukları Kemal Yılmaz ise şimdiden fenomen. Annesi Ahu Yağtu'nun sık sık paylaştığı Kemal Yılmaz şimdiden yakışıklı bir çocuk oldu çıktı. İşte Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocukları Kemal'ın son hali.

    Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun oğlu büyüdü

    Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu 'şimdiden babasından daha yakışıklı!' Zaman su gibi aktı... 2012 yılında evlenen, 2013 yılında yollarını ayıran, kısa süreli evliliklerinden bir çocukları olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğullarıyla sevgi dolu pozlarını sıkça paylaşıyor. Bir dönem yaptığı dansla fenomen olan Kemal Yılmaz, babası gibi esprili ama babasından çok daha yakışıklı olacağa benziyor. İşte Kemal Yılmaz'ın son hali...

    Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal, kocaman oldu. Ahu Yağtu, oğlu Kemal'le olan sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

    2012 yılında dünyaevine girip 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal Yılmaz, yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz ile verdiği pozlara Instagram'da yorum ve beğeni yağıyor.

        Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynayan güzel oyuncu Ahu Yağtu, 2012 yılında sevgilisi Cem Yılmaz ile hayatını birleştirmiş, çift 1 yılın ardından ayrılma kararı almıştı.

        Yağtu'nun hamile olduğu dedikoduları sonrası evlenen çift, magazin dünyasının dikkat çeken ikilileri arasında yer alıyor.

        İŞTE KEMAL'İN SON HALİ

        Ahu Yağtu, anneliğin kendisine kattıklarını ''Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' sözleriyle açıklamıştı.

            Yağtu, oğlu Kemal'ın kime benzediği sorusuna ise ''Huy olarak daha çok babaya benziyor. Ben huzurlu, sakin, bıraktığın yerde duran bir kadınım. O; coşkulu, yerinde duramıyor, bütün duygularını tepede yaşıyor'' yanıtını vermişti.

            Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvurmuştu.

            Yılmaz, Amerikan doları kurundaki yükseliş nedeniyle nafakanın arttığını belirterek, Yağtu'ya ödenilen miktarın 40 bin TL olmasını, ödemenin TL olarak belirlenmesini istemişti.
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            Haberler Magazin Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu! Babası gibi esprili babasınından katbekat daha yakışıklı
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