Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu! Babası gibi esprili babasınından katbekat daha yakışıklı

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu 'şimdiden babasından daha yakışıklı!' Zaman su gibi aktı... 2012 yılında evlenen, 2013 yılında yollarını ayıran, kısa süreli evliliklerinden bir çocukları olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğullarıyla sevgi dolu pozlarını sıkça paylaşıyor. Bir dönem yaptığı dansla fenomen olan Kemal Yılmaz, babası gibi esprili ama babasından çok daha yakışıklı olacağa benziyor. İşte Kemal Yılmaz'ın son hali...
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal, kocaman oldu. Ahu Yağtu, oğlu Kemal'le olan sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
2012 yılında dünyaevine girip 2013 yılında yollarını ayıran Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu çiftinin oğulları Kemal Yılmaz, yakışıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz ile verdiği pozlara Instagram'da yorum ve beğeni yağıyor.