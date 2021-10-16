Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu! Babası gibi esprili babasınından katbekat daha yakışıklı

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal Yılmaz kocaman oldu 'şimdiden babasından daha yakışıklı!' Zaman su gibi aktı... 2012 yılında evlenen, 2013 yılında yollarını ayıran, kısa süreli evliliklerinden bir çocukları olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğullarıyla sevgi dolu pozlarını sıkça paylaşıyor. Bir dönem yaptığı dansla fenomen olan Kemal Yılmaz, babası gibi esprili ama babasından çok daha yakışıklı olacağa benziyor. İşte Kemal Yılmaz'ın son hali...