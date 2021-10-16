Arka Sokaklar'da gemiyi terk eden edene! Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Alp Korkmaz derken şimdi de

Arka Sokaklar yıllardır Kanal D ekranlarında fırtınalar estiriyor. Diziyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Sezon başı Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz2ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar hayranlarını sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Dizinin sıkı takipçileri şu an Eylül ayında Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ilgili iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına merak ediyor.

VEDA MI EDİYOR?

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.