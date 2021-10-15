Kötülüğün kitabını yazıyor! Yargı 5. bölüm 2. fragmanı: Bağrına saplanan hançeri söküp atacak

Yargı 5. bölüm 2. fragmanında kötülüğün kitabını yazacak. Yayınlanan dört bölümüyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Yargı dizisinin son bölümünde gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Heyecan dolu bölümde Zafer'in yaptıklarıyla Ceylin zor durumda kaldı. Zafer'in geçmişte yaptıklarıyla şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i kahretti. Bu defa babasından yana sınanma vakti Ceylin'e geldi. Bu ikisi arasında büyük bir yüzleşme yaşanırken bomba bir olay daha oldu. Ceylin gibi Ilgaz da babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalıştı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Yargı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

"VİCDAN HATIRLADIKÇA HİÇBİR SUÇ UNUTULMAZ."

Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar.