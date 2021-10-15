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    • Magazin
    • 15.10.2021 16:00
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    • 15.10.2021 16:00
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    Kötülüğün kitabını yazıyor! Yargı 5. bölüm 2. fragmanı: Bağrına saplanan hançeri söküp atacak

    İlk bölümünden bu yana merakla takip edilen Yargı dizisinin pazar akşamı yayınlanan bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Son bölümde Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzereydi. Ayrıca Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorladı. Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıydı. Gerilim üst düzeye çıktığı bölümün ardından heyecanla beklenen Yargı 5. bölüm 2. fragmanı bugün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Yargı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Yargı 5. bölüm 2. fragmanında kötülüğün kitabını yazacak. Yayınlanan dört bölümüyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Yargı dizisinin son bölümünde gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Heyecan dolu bölümde Zafer'in yaptıklarıyla Ceylin zor durumda kaldı. Zafer'in geçmişte yaptıklarıyla şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i kahretti. Bu defa babasından yana sınanma vakti Ceylin'e geldi. Bu ikisi arasında büyük bir yüzleşme yaşanırken bomba bir olay daha oldu. Ceylin gibi Ilgaz da babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalıştı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Yargı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    "VİCDAN HATIRLADIKÇA HİÇBİR SUÇ UNUTULMAZ."

    Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar.

    Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır. Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır.

    Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.

        Ilgaz ve Ceylin, göze aldıkları bütün zor seçimlerinin bedelini ödemek üzeredirler. Gerçeğe ulaşmaya çalışmak onları zamanla yakınlaştırırken, aileleriyle aralarında duvarların yükselmesine sebep olur. Acaba bu duvarların karşısında yıkılmadan ayakta kalabilecekler midir?

        Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

        Pars hem kardeşi Neva'nın intikamını almak hem de içten içe Ilgaz'ın hata yapmasını istediği için Çınar'ı tutuklu yargılatmaya kararlıdır. Ceylin ise, Çınar'ı savunduğunu ailesinden gizlemek zorundadır.

            Ilgaz ve Ceylin bir yandan gerçek katili bulmaya çalışırlarken, bir yandan da Çınar'ın tutuksuz yargılanması için çabalarlar. Ancak, Pars ve Zafer yüzünden ikisi de oldukça sıkışmış durumdadır.

            Cinayetin ve İnci'nin herkesten gizlediği hayatının üzerindeki perde aralandıkça Ceylin de Ilgaz da kendilerini hiç beklemedikleri dönemeçlerde savrulurken bulacak, ikisi de ailelerinin tahmin edemedikleri sırları olduğunu git gide daha da sarsan acı tecrübelerle öğrenmek zorunda kalacaklardır.
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            Haberler Magazin Kötülüğün kitabını yazıyor! Yargı 5. bölüm 2. fragmanı: Bağrına saplanan hançeri söküp atacak
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