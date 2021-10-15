Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali'nin birlikte yer aldığı Gönül Dağı dizisine bomba transferler yapıldı. Köprü Film imzalı dizinin yeni bölümü 16 Ekim Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak. İlgi ile takip edilen dizinin kadrosu yeni bir ailenin gelmesi ile genişliyor. Dizinin 36. bölümünde Mezarcı İlyas karakteri ve ailesi yer alacak. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan da ailenin kızı Asya karakterine hayat verecek. Peki Gönül Dağı Asya kim? Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? İşte oynadığı diziler...
GÖNÜL DAĞI ASYA KİMDİR?
Yazar Mustafa Çiftçi'nin hikâyelerinden esinlenilerek diziye uyarlanan Gönül Dağı'na yeni bir aile katılıyor. Dizi kadrosunda bundan böylr Mezarcı İlyas karakteri ve ailesini göreceğiz.
Usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Mezarcı İlyas karakterini canlandıracak. Cemil Şahin İlyas'ın büyük oğlu Behçet'i Buse Orcan ise ailenin kızı Asya karakterini oynayacak. Asya tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.
BUSE ORCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Henüz 19 yaşında olan Buse Orcan 19 Başakşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisidir. Güzel oyuncu Best Model Of Turkey 2018 Türkiye 2. olurken 2019 yılında da derece almıştır. Buse Orcan 1,77 boyundadır.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan-Taner
Gülsim Ali İlhan-Dilek
Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah
Ege Aydan-Celal Bey
Semih Ertürk-Veysel
Ecem Özkaya-Zahide
Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin
Hazal Çağlar-Asuman