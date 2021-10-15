Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali'nin birlikte yer aldığı Gönül Dağı dizisine bomba transferler yapıldı. Köprü Film imzalı dizinin yeni bölümü 16 Ekim Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında olacak. İlgi ile takip edilen dizinin kadrosu yeni bir ailenin gelmesi ile genişliyor. Dizinin 36. bölümünde Mezarcı İlyas karakteri ve ailesi yer alacak. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan da ailenin kızı Asya karakterine hayat verecek. Peki Gönül Dağı Asya kim? Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne? İşte oynadığı diziler...