Fulya ile Umudun Olsun'da yine skandal yine kaos! Kocasına 'Kardeşimle yatmak istiyorum' dedi meğer kardeşi sevgilisi çıktı! Porno rezaletini aratmadı!

Her geçen gün skandallarla gündeme gelen FOX TV programı 'Fulya ile Umudun Olsun'da yeni bir olay yaşandı. Bu kez de porno rezaletini aratmadı diyebileceğiniz olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Fulya ile Umudun Olsun isimli programa katılan Mustafa Önal isimli bir vatandaş eşinin 3 ay boyunca 'kardeşlerim' diyerek eve aldığı adamlarla birlikte yattığını ve onlarla sevgili çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin arkasından sosyal medyada Fulya ile Umudun Olsun programına büyük tepkiler yağdı!
BİR SKANDAL DAHA...
Fulya ile Umudun Olsun programındaki cinsel içerikli video rezaletinin ardından akıllara durgunluk veren bir skandal daha patlak verdi. Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.
"KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLARI EVE ALIP BİRLİKTE OLDU"
Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.