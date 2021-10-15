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    • Magazin
    • 15.10.2021 13:14
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    • 15.10.2021 13:17
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    Fulya ile Umudun Olsun'da yine skandal yine kaos! Kocasına 'Kardeşimle yatmak istiyorum' dedi meğer kardeşi sevgilisi çıktı! Porno rezaletini aratmadı!

    Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara sığmayacak bir skandal daha yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda büyük tepkilere neden olan porno rezaletinin ardından programda yeni bir skandal patladı. Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Mustafa Önal isimli bir vatandaş eşinin 3 ay boyunca 'kardeşlerim' diyerek eve aldığı adamlarla sevgili çıktığını söyledi. Önal, "Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı." dedi. Söz konusu olay sosyal medyada da büyük bir infial yarattı. Kullanıcılar porno rezaletinin ardından reyting amaçlı konuların işlendiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Fulya ile Umudun Olsun’da yine skandal: Kocasına ’Kardeşimle yatmak istiyorum’ dedi meğer kardeşi sevgilisi çıktı!

    Her geçen gün skandallarla gündeme gelen FOX TV programı 'Fulya ile Umudun Olsun'da yeni bir olay yaşandı. Bu kez de porno rezaletini aratmadı diyebileceğiniz olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Fulya ile Umudun Olsun isimli programa katılan Mustafa Önal isimli bir vatandaş eşinin 3 ay boyunca 'kardeşlerim' diyerek eve aldığı adamlarla birlikte yattığını ve onlarla sevgili çıktığını söyledi. Bu gelişmelerin arkasından sosyal medyada Fulya ile Umudun Olsun programına büyük tepkiler yağdı!

    BİR SKANDAL DAHA...

    Fulya ile Umudun Olsun programındaki cinsel içerikli video rezaletinin ardından akıllara durgunluk veren bir skandal daha patlak verdi. Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.

    "KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLARI EVE ALIP BİRLİKTE OLDU"

    Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.

        "REYTİNG AMAÇLI YAYINLAR, DEDİKODU PROGRAMI..."

        Sosyal medya kullanıcıları Amerikan FOX'unda Fulya Öztürk'ün sunumuyla yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programına sert tepki gösterdi.

        Porno rezaletinden sonra reyting amaçlı böyle konuların işlendiğinin altını çizen sosyal medya kullancıları, programın iyice dedikodu programı haline geldiğini savundu.

        PORNO OLAYI

        'Fulya ile Umudun Olsun' programına katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu öne sürdü. İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.

        Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.

        GÜLÜŞMELER EŞLİĞİNDE İZLEDİLER

        Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.
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