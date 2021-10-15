Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu 7 aileyi doyurur! Bikini ve bronzluk kraliçesi şezlongdan harcıyor

1,5 MİLYON HARCIYOR



Yaz mevsimlerinde verdiği şezlong pozlarıyla adından her yıl söz ettiren Eda Taşpınar'ın bir yaz tatili; buna otel, kulüpler, plajlar, partiler, ulaştırma, tekneler, yurt dışı seyahatleri ve özel gardırobu dahil olmak üzere toplam 1,5 milyon liraya mal oluyor.