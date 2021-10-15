Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu 7 aileyi doyurur! Bikini ve bronzluk kraliçesi şezlongdan harcıyor... Sosyal medya paylaşımları ve daimi bronzluğuyla bilinen Eda Taşpınar'ın tatil maaliyeti ortaya çıktı. Yaz sezonu boyunca şezlongdan inmeyen ve tatil beldeleriyle özdeşleşen, favori mekanı Mikonos'tan bol bol kareler paylaşan Eda Taşpınar'ın tatil harcamaları akıl alır cinsten değil.
İşte Eda Taşpınar'ın meşhur tatillerinin maaliyeti.
Yaz mevsimini boyunca şezlongdan kalkmayan Eda Taşpınar'ın, bir tatil sezonuna ne kadar para harcadığı ortaya çıkardı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar'ın, bir yaz tatilinin maliyeti öğrenildi.