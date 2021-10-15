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    • Magazin
    • 15.10.2021 16:35
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    • 15.10.2021 16:49
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    Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu 7 aileyi doyurur! Bikini ve bronzluk kraliçesi şezlongdan harcıyor

    Bitmek bilmeyen tatili ve bronzluğu, açıklamaları, aşkları, sosyal medya paylaşımları derken Eda Taşpınar tam bir ikoncan olarak biliniyor. 1980 doğumlu sosyetik güzelin tatil kareleri magazin gündeminde oldukça meşhur malumunuz. Pandemi döneminde tatilsizlikten çatılarda güneşlenmeye başlamıştı hatırlarsanız. Pandemi uygulamalarının ardından kendisini tatil beldelerine atan Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatillerinin maaliyeti belli oldu. Bu maaliyet biraz dudak uçuklatan cinsten...

    Eda Taşpınar’ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu

    Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu 7 aileyi doyurur! Bikini ve bronzluk kraliçesi şezlongdan harcıyor... Sosyal medya paylaşımları ve daimi bronzluğuyla bilinen Eda Taşpınar'ın tatil maaliyeti ortaya çıktı. Yaz sezonu boyunca şezlongdan inmeyen ve tatil beldeleriyle özdeşleşen, favori mekanı Mikonos'tan bol bol kareler paylaşan Eda Taşpınar'ın tatil harcamaları akıl alır cinsten değil.

    İşte Eda Taşpınar'ın meşhur tatillerinin maaliyeti.

    Yaz mevsimini boyunca şezlongdan kalkmayan Eda Taşpınar'ın, bir tatil sezonuna ne kadar para harcadığı ortaya çıkardı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar'ın, bir yaz tatilinin maliyeti öğrenildi.

        1,5 MİLYON HARCIYOR

        Yaz mevsimlerinde verdiği şezlong pozlarıyla adından her yıl söz ettiren Eda Taşpınar'ın bir yaz tatili; buna otel, kulüpler, plajlar, partiler, ulaştırma, tekneler, yurt dışı seyahatleri ve özel gardırobu dahil olmak üzere toplam 1,5 milyon liraya mal oluyor.

        "HİSSET VE ÖZGÜRLÜK"

        Yunanistan'da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına "Hisset ve özgürlük" notunu yazmıştı.

        EDA TAŞPINAR KİMDİR?

        1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eda Taşpınar'ın boyunun uzunluğu 1.74'dür.Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

            Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün Başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontunç'dur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

            Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

            Londra'da Central School of St.Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

            Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkanı'nı kurdu ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, at kuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.
                Yunan basınına göre ABD kendilerine kalkan
                Haberler Magazin Eda Taşpınar'ın bitmek bilmeyen tatilinin maaliyeti ifşa oldu 7 aileyi doyurur! Bikini ve bronzluk kraliçesi şezlongdan harcıyor
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