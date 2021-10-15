Çukur'un veliahtından kasırgalar yaratacak giriş! Rakiplerinin gözünü korkuttu! Öyle bir geliyor ki... Geçen sezon final yapan Çukur dizisinin yerine yepyeni bir dizi geliyor. Üstelik kadrosunda Çukur dizisinde oynayan pek çok ünlü isim var. Ercan Kesal ve Mustafa Kırantepe bu isimler arasında. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizi ilk tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk sezon hazırlıklarını sürdüren dizinin afişi de yayınlandı. Dizinin kısa süre önce yayınlanan tanıtımlarında yayın tarihi yakında "Yeni dizi yakında her pazartesi Show TV'de" ibaresine yer verildi.

YAKINDA BAŞLIYOR

Yaz aylarında Çukur dizisinin yerini dolduracak yeni bir dizi geliyor. Üç Kuruş dizisi aynı Çukur gibi yine Show TV ekranlarında pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısında olacak.