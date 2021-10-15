Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Birinci ağızdan açıklama geldi…

Bensu Soral Hakan Baş boşandı mı? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan ve magazin gündeminden düşmeyen çift en son evliliklerini kurtarmak için çabaladıklarını açıklamıştı. Bensu Soral Hakan Baş'ın boşandığı haberleri büyük yankı uyandırdı, peki haberler gerçek mi? İşte yanıtı...
BENSU SORAL HAKAN BAŞ BOŞANDI MI?
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bensu Soral boşanma gibi bir durumları olmadığını olursa söyleyeceklerini, gerçekleri gizlemediklerini söyledi. Şu an için hala evliliklerini kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı.
Daha önce çift ayrılık haberlerine karşılık ortak açıklama yapmıştı:
"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."
BENSU SORAL KİMDİR?
Bensu Soral Baş (23 Mart 1991; İnegöl, Bursa), Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.